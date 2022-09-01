Оскар Кучера назвал Зеленского «конченым» за сравнение России с рейхом Оскар Кучера назвал Зеленского «конченым, продавшимся человечком» за сравнение России с Третьим рейхом

Фото: Социальные сети Оскара Кучера

Оскар Кучера

Президент Украины Владимир Зеленский — «конченый, продавшийся человечек», рассказал NEWS.ru российский телеведущий Оскар Кучера, комментируя выступление лидера соседнего государства в связи с 83-й годовщиной начала Второй мировой войны. В своей речи глава Украины сравнил Россию с Третьим рейхом. По словам Кучеры, политик является «беспринципной марионеткой».

Это (Зеленский. — NEWS.ru) конченый, продавшийся человечек, не имеющий никакого отношения к самостоятельной политической работе. Беспринципная марионетка. Сперва его было жаль, а теперь кроме ненависти он ничего не вызывает. Клиника? Нет. Он слишком хитрожоп, но при этом не менее глуп и подл, — добавил Кучера.

Ранее Зеленский сравнил РФ с Третьим рейхом, назвав, защитников Луганской и Донецкой народных республик «рашистскими палачами». В обращении к польскому народу 1 сентября (в этот день в 1939-м Адольф Гитлер напал на Польшу) президент Украины провел параллели между политикой Берлина во время Второй Мировой войны и текущими действиями Москвы.

Он также выразил слова благодарности странам Запада за помощь и подчеркнул, что сделает все, чтобы не повторилось утро 1 сентября, 22 июня и 24 февраля.

Ранее итальянская газета il Tirreno сообщила, что вилла Зеленского в городе Форте-дей-Марми была сдана паре из России. Некая россиянка опубликовала сделанные в саду особняка фотографии.

По информации издания, местное агентство недвижимости вело переговоры с группой южнокорейских туристов, которые были намерены взять виллу в аренду на август за €50–70 тысяч, однако сделка не состоялась. Затем недвижимость сняли россияне из Лондона.