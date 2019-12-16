https://static.news.ru/photo/22d2de48-2000-11ea-b978-fa163e074e61_660.jpg Крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото: vk.com/publicrubalka51/Global Look Press

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует озвучить предварительные результаты расследования пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» через две недели.

По словам президента ОСК Алексея Рахманова, сейчас по данному вопросу ему «нечего сказать», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Рахманов сообщил, что ОСК продолжит ремонт погоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов».

Корабль, находящийся на территории завода «Звёздочка», загорелся 12 декабря. Пожар произошёл в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.

Год назад крейсер получил свыше полусотни повреждений в результате падения крана в доке. Тогда работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей.