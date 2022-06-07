Ощущение тюрьмы: сотрудницы Wildberries рассказали о досмотрах без одежды

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Досмотры сотрудников на проходной маркетплейса Wildberries порой напоминают тюремные порядки, рассказали действующие и бывшие сотрудницы компании изданию Lenta.ru. Кладовщики раздеваются до белья до и после смены, их вещи проверяют металлодетектором — «как в аэропорту», но иногда эта процедура проходит унизительно.

Помню, как простояла в нижнем белье после досмотра целый час, поскольку мои вещи из шкафчика, который закрывается на кодовый замок, исчезли. Просто целый час меня игнорировали, причём вещи перенесли сами сотрудники охраны по непонятным причинам в другое место. Они унижают, орут матом, складывается ощущение, что ты в тюрьме, а не на работе. Видимо, женщин-охранниц набирают из бывших работников колоний, — рассказала сотрудница Wildberries.

Такие меры в компании приняты для борьбы с воровством, и некоторые с ними согласны, ведь «народ вороватый». Одна из работниц вспомнила случаи, когда наушники AirPods проносили во рту. Другие же объясняют, что иных вариантов просто нет: кто не хочет подвергаться досмотру, может лишь уволиться. При этом в трудовом договоре пункта с таким требованием нет.

За столько лет к самой процедуре досмотра уже относишься нормально. Но сам факт: мы стоим в нижнем белье, так ещё и оттягиваем его в разные стороны, лишь прикрывая рукой интимные места. А охрана заглядывает. Ну, в общем, мало приятного, — поделилась ощущениями ещё одна сотрудница.

3 июня стало известно, что прокуратура проверит Wildberries из-за нелегальной торговли рецептурными лекарствами от коронавируса. По словам председателя общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, лекарства купили заранее, после чего перемаркировали и выставили на продажу.