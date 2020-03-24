https://static.news.ru/photo/9456a392-6ddf-11ea-bb17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Нижнекамска Оксана Гарипова, оштрафованная за рассылку недостоверного аудиосообщения в WhatsApp о введении карантина в городе из-за коронавируса, рассказала, зачем сделала запись и отправила её в мессенджере.

Это была шутка для подруг. Конечно, раскаяние есть, — рассказала она в выпуске программы «Пусть говорят», который опубликован на сайте Первого канала.

На розыгрыш женщина решилась после того, как ей по мессенджеру пришло похожее аудиосообщение. За фейк Гарипову оштрафовали на 30 тысяч рублей, хотя предупреждали, что могут осудить на пять лет.

Телеканал НТР 24 уточняет , что недостоверную информацию с подачи жительницы Татарстана начали распространять в WhatsApp с середины марта. В сообщении говорилось о собрании в медицинском центре «Реабилитация», после которого решили готовиться к введению в городе двухнедельного карантина. В записи утверждалось, что его введут на днях.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с появлением недостоверных сведений, касающихся количества инфицированных в стране коронавирусом. Проверка начата по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей), а также части 4 статьи 128.1 УК РФ (клевета).

Ранее представители Роскомнадзора обратились к двум российским СМИ с требованием удалить недостоверную информацию о коронавирусе нового типа. В сообщении ведомства говорится, что «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы» обнародовали недостоверные общественно важные данные. Фейковая информация распространяется под видом достоверных сведений и создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.