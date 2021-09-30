Осенью ВС России пополнятся на 127,5 тыс. человек

Осенью 2021 года на службу в российские Вооружённые силы отправятся 127,5 тысяч призывников. Соответствующий указ подписал 1 октября президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек, - говорится в документе.
Осенью 2020 года на прохождение военной службы направили 128 тысяч россиян, весной 2021—134 тысячи.
В этом году особое внимание будет уделено борьбе с распространением среди пополнения военнослужащих COVID-19 и других вирусных инфекций. В связи с этим в военкоматы доставили средства индивидуальной защиты, тест-системы, бесконтактные термометры и антисептики. Специальную дезинфекцию пройдёт транспорт, на котором граждан будут перевозить на призывные и сборные пункты.