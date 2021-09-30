Осенью ВС России пополнятся на 127,5 тыс. человек

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Полиция Находки не стала задерживать молодого человека, который ранее зашёл с ружьём для страйкбола на территорию школы. По словам мужчины, он не хотел никого пугать, а взял с собой оружие, чтобы потренироваться перед службой в армии, сообщает Telegram-канал SHOT.

В пятницу, 1 октября, 18-летний Максим Аборин поднял на ноги всю полицию города. Он пришёл с большой чёрной сумкой на территорию школы № 18, чтобы позаниматься на турниках. После упражнений...