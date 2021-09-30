Осенью в армию призовут более 127 тыс. человек

Осенью на прохождение службы в вооружённых силах России призовут более 127 тысяч человек. Мероприятие 2021 года по порядку проведения не будет существенно отличаться от предыдущего. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский на брифинге перед начинающимся 1 октября осенним призывом.

Призыву на военную службу подлежит более 127 тыс. человек, — цитирует представителя Генштаба ТАСС.

Бурдинский отметил, что 1 октября заработают призывные комиссии во всех субъектах РФ, кроме тех, где призыв проводится раз в год. Ряд комиссий откроется 1 ноября. Он также сообщил, что организаторы сконцентрировали усилия на борьбе с распространением COVID-19 «и других сезонных заболеваний в войсках при их комплектовании молодым пополнением». В рамках этой задачи в военные комиссариаты поступило около 5 млн медицинских масок и более 200 тыс. тест-систем.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко указал на ситуацию с физической подготовкой призывников. По словам министра, только половина юношей призывного возраста достаточно развита физически. В связи с этим он призвал всех вести здоровый образ жизни.