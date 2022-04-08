Осень олигарха: как активы Дмитрия Михальченко возвращаются государству

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина к находящемуся в стадии банкротства ФГУП «Атэкс» ФСО и группе лиц — фигурантов уголовных дел о хищениях на строительстве президентских объектов и создании преступного сообщества. Надзорное ведомство добилось обращения в доход государства более полусотни объектов недвижимости в столичном регионе стоимостью более 1,3 млрд рублей. Истец полагал, что активы использовались в интересах находящегося в заключении петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, которого несколько лет назад называли «теневым губернатором» Северной столицы. Примечательно, что решение приняла та же судья, которая ранее национализировала крупнейший на северо-западе России порт Бронка, который влиятельный некогда петербургский бизнесмен, попав в СИЗО, переоформил на высокопоставленного офицера ФСБ в отставке и супругу экс-главы ФСО. Подробности этой истории — в публикации NEWS.ru.

Паутина лиц

Как следует из картотеки дел на сайте столичных судов, судья инстанции Никулинского района Елена Кузнецова вынесла решение в пользу Генпрокуратуры 4 апреля. Помимо входящего в структуру ФСО ФГУП «Атэкс», ответчиками по иску Анатолия Разинкина выступили фигуранты резонансного уголовного дела о хищении средств при строительстве резиденции президента РФ «Ново-Огарёво» и других объектов — экс-руководители госпредприятия Андрей Каминов и Станислав Кюнер, а также экс-глава и бенефициар холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко.

По данным «Коммерсанта», в доход государства обращено 52 объекта недвижимости, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс». В их числе два здания на Новослободской улице, 45, десятки помещений в Москве, а также постройки в подмосковных Люберцах. Речь идёт об административно-офисных центрах, общежитии, гостинице, жилых зданиях, складах и гаражном хозяйстве, кадастровая стоимость которых превышает 1,3 млрд рублей. Они были переданы спецслужбе Росимуществом в 1999–2007 годах.

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Впоследствии эти активы были изъяты из оперативного управления ФСО и закреплены за ФГУП «Атэкс». Как считают в Генпрокуратуре, произошло это по инициативе Дмитрия Михальченко, который в 2008 году поспособствовал назначению на пост главы госпредприятия своего партнёра Андрея Каминова. Для этого последний подготовил рапорт на имя занимавшего тогда пост директора ФСО Евгения Мурова о якобы неэффективном использовании федерального имущества. В итоге вопрос был решён положительно, хотя, как следует из иска, впоследствии в ФСО «принимали меры» по возврату своих активов, но Каминов этому активно противодействовал, поскольку спорные объекты использовались им и его заместителем Станиславом Кюнером «в коммерческих интересах» Михальченко и других связанных с ним лиц.

В частности, Кюнер провёл аукцион, по итогам которого помещения на Новослободской улице и в Горловом тупике в центре Москвы перешли в аренду ООО «Синергия», связанному с Дмитрием Михальченко. Также эта компания, по данным Генпрокуратуры, «вовлекла спорное имущество в теневой сектор экономики», нелегально передав его ООО «Единый центр путешествий», ООО «XXI век», ООО «Центр подготовки документов» и другим структурам, также аффилированным с владельцем «Форума».

Помимо этого, в 2008–2014 годах Каминов и Кюнер заключили с ФСО 23 госконтракта и 28 договоров подряда, в которых участвовали строительные предприятия ЗАО «БалтСтрой», ЗАО «СтройФасад» и ООО «Стройкомплект», также связанные с Дмитрием Михальченко. За поставку различных товаров и выполнение работ на объектах спецслужбы эти компании заработали свыше 33 млрд рублей.

ФГУП «Атэкс» признано банкротом, и 12 сентября 2021 года в отношении него открыто конкурсное производство, но, как следует из материалов Генпрокуратуры, «в результате злонамеренного поведения ответчиков в конкурсную массу включено не имущество виновников незаконного обогащения и банкротства, а собственность государства, у которого оно незаконно выбыло в результате их коррупционного сговора».

Тени «теневого»

Как уже писал NEWS.ru, в декабре 2020 года ФСО направила в Никулинский суд Москвы иск с требованием взыскать около 1 млрд рублей со Станислава Кюнера и других фигурантов дела о создании преступного сообщества и хищениях на объектах ФСО. Рассмотрение иска инстанция прекратила в мае 2021 года, поскольку «представитель истца не явился в суд по вторичному вызову, а ответчики не требуют рассмотрения дела по существу. Однако через несколько месяцев ФСО вновь обратилась с новым иском, и 10 февраля 2022 года он был удовлетворён. Как утверждает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ответчики якобы признали размер причинённого ущерба и согласились выплатить более 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело о хищениях на объектах ФСО и создании преступного сообщества завели ещё в 2016 году. Кроме дома приёмов для президента России в Ново-Огарёво, в материалах фигурировали резиденция «Горки-9», госдачи «Воробьёвы горы» и музейный комплекс на Красной площади. Затем эпизод с «Ново-Огарёво» выделили в отдельное производство. Следствие полагало, что из выделенных на реконструкцию объекта 5,7 млрд рублей 1,5 млрд были расхищены за счёт завышения стоимости стройматериалов и различных нарушений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурантами дела стали гендиректор ФГУП «Атэкс» (это предприятие было генподрядчиком) Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер (как сообщал NEWS.ru, заявление на него в ФСБ написала супруга Юлия Пасова), глава подрядной компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, её топ-менеджеры Александр Родионов и Сергей Перевалов, экс-руководитель входящей в «БалтСтрой» фирмы-субподрядчика «Стройфасад» Дмитрий Торчинский (с 2009 по 2013 год Кюнер числился её гендиректором), а также владелец Группы компаний «Форум», в которую входил «БалтСтрой», Дмитрий Михальченко. Последний владел некоторыми активами совместно с супругой экс-главы ФСО Евгения Мурова. Как писал NEWS.ru, в 2018 году бывший руководитель службы также попадал в поле зрения силовиков.

Также в делах, связанных с коррупцией на президентских объектах, фигурировали бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрий Улитин, экс-гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев и другие.

В 2020 году Мосгорсуд приговорил Кюнера к восьми годам колонии, Родионов отправился за решётку на три года, а Торчинский получил пять лет. Михальченко был осуждён ещё в конце 2018 года к четырём годам и семи месяцам колонии за контрабанду алкоголя (именно с этого эпизода силовики стали раскручивать дело о хищениях на объектах ФСО, где, по некоторым данным, Михальченко также фигурировал ).

Как рассказывал NEWS.ru, глава российского отделения Transparency International (организация признана властями РФ иноагентом) Илья Шуманов, история с хищениями в Ново-Огарёво связана с делом «государственных реставраторов» и «тянется в Министерство культуры к замминистра культуры Григорию Пирумову». По его словам, центральным звеном в ней был Дмитрий Михальченко, которого «даже называли теневым губернатором Петербурга в какой-то момент».