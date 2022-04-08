Осень олигарха: как активы Дмитрия Михальченко возвращаются государству

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина к находящемуся в стадии банкротства ФГУП «Атэкс» ФСО и группе лиц — фигурантов уголовных дел о хищениях на строительстве президентских объектов и создании преступного сообщества. Надзорное ведомство добилось обращения в доход государства более полусотни объектов недвижимости в столичном регионе стоимостью более 1,3 млрд рублей. Истец полагал, что активы использовались в интересах находящегося в заключении петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, которого несколько лет назад называли «теневым губернатором» Северной столицы. Примечательно, что решение приняла та же судья, которая ранее национализировала крупнейший на северо-западе России порт Бронка, который влиятельный некогда петербургский бизнесмен, попав в СИЗО, переоформил на высокопоставленного офицера ФСБ в отставке и супругу экс-главы ФСО. Подробности этой истории — в публикации NEWS.ru.
Паутина лиц
Как следует из картотеки дел на сайте столичных судов, судья инстанции Никулинского района Елена Кузнецова
По данным «Коммерсанта», в доход государства
Впоследствии эти активы были изъяты из оперативного управления ФСО и закреплены за ФГУП «Атэкс». Как считают в Генпрокуратуре, произошло это по инициативе Дмитрия Михальченко, который в 2008 году поспособствовал назначению на пост главы госпредприятия своего партнёра Андрея Каминова. Для этого последний подготовил рапорт на имя занимавшего тогда пост директора ФСО Евгения Мурова о якобы неэффективном использовании федерального имущества. В итоге вопрос был решён положительно, хотя, как следует из иска, впоследствии в ФСО «принимали меры» по возврату своих активов, но Каминов этому активно противодействовал, поскольку спорные объекты использовались им и его заместителем Станиславом Кюнером «в коммерческих интересах» Михальченко и других связанных с ним лиц.
В частности, Кюнер провёл аукцион, по итогам которого помещения на Новослободской улице и в Горловом тупике в центре Москвы перешли в аренду ООО «Синергия», связанному с Дмитрием Михальченко. Также эта компания, по данным Генпрокуратуры, «вовлекла спорное имущество в теневой сектор экономики», нелегально передав его ООО «Единый центр путешествий», ООО «XXI век», ООО «Центр подготовки документов» и другим структурам, также аффилированным с владельцем «Форума».
Помимо этого, в 2008–2014 годах Каминов и Кюнер заключили с ФСО 23 госконтракта и 28 договоров подряда, в которых участвовали строительные предприятия ЗАО «БалтСтрой», ЗАО «СтройФасад» и ООО «Стройкомплект», также связанные с Дмитрием Михальченко. За поставку различных товаров и выполнение работ на объектах спецслужбы эти компании заработали свыше 33 млрд рублей.
ФГУП «Атэкс» признано банкротом, и 12 сентября 2021 года в отношении него открыто конкурсное производство, но, как следует из материалов Генпрокуратуры, «в результате злонамеренного поведения ответчиков в конкурсную массу включено не имущество виновников незаконного обогащения и банкротства, а собственность государства, у которого оно незаконно выбыло в результате их коррупционного сговора».
Тени «теневого»
Как уже писал NEWS.ru, в декабре 2020 года ФСО направила в Никулинский суд Москвы иск с требованием взыскать около 1 млрд рублей со Станислава Кюнера и других фигурантов дела о создании преступного сообщества и хищениях на объектах ФСО. Рассмотрение иска инстанция
Уголовное дело о хищениях на объектах ФСО и создании преступного сообщества завели ещё в 2016 году. Кроме дома приёмов для президента России в Ново-Огарёво, в материалах фигурировали резиденция «Горки-9», госдачи «Воробьёвы горы» и музейный комплекс на Красной площади. Затем эпизод с «Ново-Огарёво» выделили в отдельное производство. Следствие полагало, что из выделенных на реконструкцию объекта 5,7 млрд рублей 1,5 млрд были расхищены за счёт завышения стоимости стройматериалов и различных нарушений.
Фигурантами дела стали гендиректор ФГУП «Атэкс» (это предприятие было генподрядчиком) Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер (как сообщал NEWS.ru, заявление на него в ФСБ написала супруга Юлия Пасова), глава подрядной компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, её топ-менеджеры Александр Родионов и Сергей Перевалов, экс-руководитель входящей в «БалтСтрой» фирмы-субподрядчика «Стройфасад» Дмитрий Торчинский (с 2009 по 2013 год Кюнер числился её гендиректором), а также владелец Группы компаний «Форум», в которую входил «БалтСтрой», Дмитрий Михальченко. Последний
Также в делах, связанных с коррупцией на президентских объектах, фигурировали бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрий Улитин, экс-гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев и другие.
В 2020 году Мосгорсуд приговорил Кюнера к восьми годам колонии, Родионов отправился за решётку на три года, а Торчинский получил пять лет. Михальченко был осуждён ещё в конце 2018 года к четырём годам и семи месяцам колонии за контрабанду алкоголя (именно с этого эпизода силовики стали раскручивать дело о хищениях на объектах ФСО, где, по некоторым данным, Михальченко также
Как рассказывал NEWS.ru, глава российского отделения Transparency International (организация признана властями РФ иноагентом) Илья Шуманов, история с хищениями в Ново-Огарёво связана с делом «государственных реставраторов» и «тянется в Министерство культуры к замминистра культуры Григорию Пирумову». По его словам, центральным звеном в ней был Дмитрий Михальченко, которого «даже называли теневым губернатором Петербурга в какой-то момент».
Также Шуманов отмечал, что Михальченко с бывшим руководителем управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и с семьёй экс-руководителя ФСО «заходил на порт Бронка» — один из крупнейших транспортных активов на территории Северо-Западного федерального округа. Попав в СИЗО, предприниматель