Оружие в России стало источником повышенной опасности Вступил в силу закон, по которому оружие в России признано источником повышенной опасности

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Оружие в России официально стало источником повышенной опасности. Прежде в законодательстве не было подобной нормы, она появилась 29 июня, когда вступили в силу изменения в федеральный закон «Об оружии», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что благодаря поправкам также узаконены несколько новых понятий, среди которых «спусковой механизм», «переделка оружия», «гладкоствольное огнестрельное оружие».

Повышен с 18 лет до 21 года минимальный возраст для россиян, желающих купить некоторые виды оружия. Так, не достигшие 21 года граждане, не смогут приобрести охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, — отмечается в законе.

Рядовому россиянину до 21 года, чтобы купить оружие, потребуется пройти военную службу либо состоять на ней. Правда, норма предусматривает множественные исключения.

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года в МВД предлагали изменить порядок подтверждения оружия, произведённого внутри России на экспорт. Ведомство хотело освободить подобное оружие от проверок на соответствие криминалистическим требованиям. Соответствующее письмо тогда был направлено в Минпромторг.