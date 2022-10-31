Ортопед предупредил россиян о необходимости переобуваться в офисе в холода Ортопед Терновой: отказ от сменной обуви в помещении в холода может привести к грибку пальцев

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Людям, работающим в помещении, зимой необходимо обязательно переобуваться из зимней обуви в более лёгкую сменную, поскольку ноги потеют, это может привести к грибковой инфекции на пальцах, предупредил в эфире «Радио 1» директор центра реабилитации, врач травматолога-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Зимняя обувь рассчитана на хорошее прогревание стоп. Поэтому, попадая в помещение, где температура составляет +20–25 градусов, ноги начинают потеть. Это может привести к повреждению кожаных покровов в районе пальцев, к проникновению грибковой инфекции или ухудшению грибковой инфекции, если она уже есть, — пояснил Терновой.

Ортопед также добавил, что сменная обувь должна соответствовать нескольким важным требованиям, а именно быть удобной и хорошо проветриваемой. При этом она не должна быть совсем без каблука, поскольку ходить в балетках — это вредно для стопы, необходим каблучок три — пять сантиметров, уточнил медик.

В то же время носить зимой слишком лёгкую обувь на улице тоже опасно, так как холод может повредить сосуды в стопе и пальцах, заключил Терновой.

Осенняя короткая обувь может быть опасна для здоровья, так как не закрывает лодыжку. Это кроссовки и другая обувь, ношение которой грозит переохлаждением, предупредил ранее Терновой. По его словам, следуя моде, люди рискуют здоровьем, нося короткие штаны и не закрывающую лодыжку обувь. Обувь должна быть по сезону, непромокаемая, не короткая, держать ноги надо в сухой обуви, посоветовал врач.