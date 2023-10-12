Ортопед объяснил, когда протезирование сустава жизненно необходимо Ортопед Гончаров: без протеза сустава не обойтись при переломе шейки бедра

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Операция по замене сустава в результате перелома шейки бедра является жизненно необходимой, рассказал в беседе с LIFE.ru травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Евгений Гончаров. По его словам, в других случаях эндопротезирование коленных или тазобедренных суставов направлено в первую очередь на улучшение качества жизни при артрите.

При этом врач отметил, что наиболее распространенными являются операции по замене коленных суставов, пораженных артритом. Операции могут быть как по тотальному эндопротезированию, так и по частичному. Кроме того, существует эндопротезирование пателлофеморального сочленения в коленном суставе.

Показания к каждой из данных операций — они свои, здесь уже должен разбираться специалист в каждом отдельно взятом случае. Но тем не менее не обойтись без замены сустава можно только при переломе шейки бедра, — подчеркнул специалист.

Он также рассказал, что наилучших результатов врачи достигают при замене тазобедренного сустава, когда пациенты порой даже забывают, какой сустав у них был прооперирован.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что прием витаминов С и D способствует укреплению суставов и профилактике артрита. По ее словам, поддержание здоровья суставов имеет крайне важное значение, так как они амортизируют движения человека и защищают кости от механических повреждений в процессе ходьбы.