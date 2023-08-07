Ортопед дал советы по выбору обуви на осень Ортопед Дунаев посоветовал выбирать обувь на осень после длительной прогулки

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Выбирать обувь на осень лучше всего после длительной прогулки или во второй половине дня, посоветовал врач-ортопед Лев Дунаев. В беседе с aif.ru специалист пояснил, что после нагрузки стопа немного увеличиться, что позволит подобрать такую модель, в которой будет удобно ходить весь сезон. Дунаев порекомендовал не рассчитывать, что неудобная, но красивая обувь «сядет» на ногу.

Как уточняет ортопед, важно следить за состоянием стоп. Перед покупкой обуви он порекомендовал убедиться в отсутствии мозолей, натоптышей или проблемных зон. При наличии нарушений следует проконсультироваться с подологом. Также важно правильно следить за состоянием кожи. Врач советует наносить крема или лосьоны, чтобы сделать стопы мягкими и увлажненными, не забывать о гигиене и избавляться от сухой кожи. Кроме того, осенью стоит обрезать и аккуратно подпилить ногти на ногах. При ношении теплой обуви лучше отказаться от педикюра: покрытие в такой ситуации может привести к размножению грибка.

При выборе осенней обуви важно убедиться, что она соответствует размеру стопы. Дунаев уточнил, что даже у взрослых людей нога меняется в течение всей жизни. В обуви должен оставаться небольшой запас по длине в один сантиметр, но при этом она должна плотно фиксироваться при помощи шнурков или ремешков, пояснил врач. Стоит отказаться от моделей с каблуком выше четырех сантиметров: при первых заморозках такая обувь будет крайне травмоопасной. Ортопед посоветовал отдать предпочтение ортопедическим стелькам с особой поддержкой.

Врач-ортопед Сергей Малыхин ранее предупредил, что ношение детьми обуви, купленной «на вырост», может иметь опасные для здоровья последствия. По его словам, в слишком свободной обуви не происходит правильной фиксации стопы, что может привести к получению ребенком различных травм.