Орнитолог ужаснулся живодёрскому отношению подростков к голубям

Подростки в Калининском районе Новосибирска придумали себе «развлечение», плотно перематывая лапы голубей, оставляя их лежать на улице практически без движения. Об этом «Сиб.фм» рассказал орнитолог Алексей Яновский.

Так, жительница Новосибирска случайно обнаружила валяющегося на боку голубя, который пытался есть. Из-за перетяжки лап они были наполнены кровью.

Я не представляю, как можно ловить голубей. Это, наверное, единичные случаи — один-два таких ненормальных с садистскими наклонностями мальчишек на весь город, — отметил эксперт.

По словам орнитолога, после подобных случаев у голубей уже нет шансов выжить, так как после длительного и долго стягивания лапы попросту могут отсохнуть, а без них птица погибнет.

Яновский считает, что о подобных случаях надо сообщать в правоохранительные органы и, если известны личности подростков, привлечь их к ответственности за жестокое отношение к животным.

Ранее сообщалось, что саратовская муниципальная организация, которая должна была отлавливать бездомных животных и помещать их в приют, отстреливала их. Выделенные на содержание зверей деньги были расхищены.