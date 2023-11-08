Орнитолог объяснил, как спасти захмелевшую птицу Орнитолог Мишин: захмелевшую птицу следует забрать домой

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Чтобы спасти захмелевшую птицу, следует забрать ее домой, поместив в коробку, и дождаться, пока она протрезвеет, посоветовал орнитолог и основатель птичьего приюта Вадим Мишин. В беседе с Пятым каналом эксперт подчеркнул, что в таком состоянии пернатые не способны улететь и остаются там, где наелись забродивших ягод. Из-за этого они становятся легкой добычей для дворовых котов.

Если птица захмелела, то она уже никуда не улетает, и в этом как раз проблема. Она остается там, где она захмелела. Она либо раскоординированная, либо просто потеряла сознание. То есть она живая, но такая вяленькая, — пояснил орнитолог.

Утром птице должно стать легче и ее можно будет отпустить на волю. Мишин предупредил, что массовое поражение может возникнуть не только из-за забродивших ягод, но и из-за вирусных и бактериальных инфекций с осложнениями в виде проблем с координацией. Орнитолог отметил, что, если состояние птицы не улучшилось, следует отнести ее на осмотр к ветеринару, поскольку она может оказаться больной. Ветеринарный врач также объяснит, как заботиться о ней до возвращения на волю.

Не надо все списывать на пьянство, тут может быть и другая история, — заключил эксперт.

Жительница Тюмени ранее спасла раненую сову, которая трое суток пролежала среди мусора между жилыми домами в центре города. У птицы было сломано крыло, поэтому она не могла взлететь. Ее поместили в зоопитомник.