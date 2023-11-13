Орнитолог назвал наиболее распространенных в России птиц Орнитолог Резанов: рекордсменами переписи птиц в России стали скворец и кряква

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России подвели итоги переписи птиц, прошедшей с 30 сентября по 1 октября, ее рекордсменами стали скворец, кряква и сизый голубь, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» орнитолог кандидат биологических наук Андрей Резанов. По его словам, в этом году было учтено 164 532 особи, представляющие 343 вида.

Как пояснил специалист, перепись проводилась в двух форматах: любой желающий мог учесть замеченных птиц, либо пройдя по заранее намеченному маршруту, либо находясь на предварительно выбранной точке с хорошим обзором. Информацию необходимо было занести в специальную анкету на сайте. В этом году было насчитано 42,5 тысячи особей скворцов, 15,3 тысячи крякв и 11,7 тысячи сизых голубей.

В результате учета можно получить интересные данные о массовых и редких видах птиц. <...> Цель у мероприятия более широкая — привлечение внимание общественности к проблеме перелетных птиц. Да и в целом к проблеме сохранения биоразнообразия, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что всего в прошедшей переписи приняли участие 62 региона России. В первую пятерку по количеству переписанных птиц вошли Крым (более 64,3 тысячи особей 194 видов), Рязанская область (около 13 тысяч особей, 102 вида), Ростовская область (11 тысяч птиц, 58 видов), а также Москва и Подмосковье (8,5 и 6 тысяч особей, 63 и 79 видов соответственно).

Ранее орнитолог и основатель птичьего приюта Вадим Мишин дал советы по спасению птиц, захмелевших от забродивших ягод. По словам специалиста, такую птицу нужно забрать домой, поместив в коробку, и дождаться, пока она протрезвеет.