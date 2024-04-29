Собчак жестко «прошлась» по художнику, которого девушки обвиняют в насилии Собчак считает, что художника Забугу нужно привлечь к ответственности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала о художнике Викторе Забуге. Она подчеркнула, что его сразу несколько девушек обвинили в насилии. По ее словам, он продолжает «тешить себя акциями», а «органы» все еще бездействуют.

Сегодня он опубликовал сторис со своими фотографиями поверх уличных баннеров — футбольного матча и концерта. До этого устраивал перформанс (бездарный, прямо скажем) <...>. Бедненький, совсем затравили малютку, осуждают сексуального насильника, — подчеркнула Собчак.

Она пообещала, что не устанет напоминать об этом деле, хотя Забуга все отрицает. Журналистка выразила уверенность, что он должен сесть, если все истории пострадавших подтвердятся. Собчак отметила: несколько дней назад Анна, первая из девушек, пожаловавшихся на поведение художника, сообщила, что Забуга рассылал ее интимные фотографии третьим лицам. Она считает «позором», что до сих пор Следственный комитет РФ не начал проверку и не возбудил уголовное дело.

Суд над актером Жераром Депардье пройдет в октябре, сообщили ранее в парижской прокуратуре. Артист проходит обвиняемым по делу о домогательствах.

До этого адвокат Кристиан Сен-Пале информировал, что Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса. Звезда французского кино давал показания по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвинили коллеги.

Агентство AFP передавало, что французская полиция заключила под стражу Депардье. Известно, что артиста обвинили в сексуальном насилии две женщины.