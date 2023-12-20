Органы опеки забрали предполагаемую дочь Моргенштерна в детский дом

Telegram-канал Mash сообщает, что сотрудники органов опеки изъяли предполагаемую дочь Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) у ее матери Анастасии Ахметовой, также известной как Ася Огонек. По данным источников канала, причиной изъятия ребенка стали регулярные издевательства со стороны матери, подтверждающиеся видеозаписями. Авторы публикации подчеркивают, что эти записи Ахметова отправляла своему мужу, находящемуся в зоне СВО.

Источники канала утверждают, что муж Ахметовой обратился за помощью к активисту Виталию Бородину, позднее его обращение дошло до Генпрокуратуры России и Следственного комитета РФ. По данным Mash, против девушки было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними. Авторы публикации также отмечают, что в деле упоминается и рэпер Моргенштерн, которого считают возможным отцом девочки.

Как сообщалось ранее, Моргенштерну грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за публикацию серии постов в мессенджере Telegram. Речь идет о размещении рекламы юридической помощи по вопросам получения военного билета. Отмечается, что в постах рэпера не было маркировки иностранного агента.