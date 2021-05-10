Органы опеки могут получить право разрешать браки 16-летних

В Госдуме планируют дать право органам опеки и попечительства выдавать разрешение на вступление в брак 16-летним. Как сообщает «Парламентская газета», депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении 11 мая.
Изменения предполагается
Как правило, необходимость заключать брак раньше 18 лет возникает при возникновении беременности, чтобы будущий ребёнок родился в полноценной семье. Однако часто такие семьи распадаются, поскольку оба родителя ещё сами по сути дети, считает адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко. По её мнению, разрешение вступать в брак несовершеннолетним может иметь негативные последствия, особенно для девочек-подростков.
Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников отметил, что влюблённым следует заключать брак тогда, когда они становятся зрелыми личностями, которые способны нести ответственность не только за себя, но и за близких им людей. К некоторым такая сознательность приходит в 18–20 лет, но чаще всего — после 25–30 лет, отмечает эксперт. Зачастую это связано с тем, что к этому возрасту люди имеют за плечами опыт предыдущих отношений и умеют рассчитывать риски, а также последствия тех или иных действий.