Органы опеки могут получить право разрешать браки 16-летних

https://static.news.ru/photo/5349b69a-b227-11eb-b9f7-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Госдуме планируют дать право органам опеки и попечительства выдавать разрешение на вступление в брак 16-летним. Как сообщает «Парламентская газета», депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении 11 мая.

Изменения предполагается внести в Семейный кодекс. Сейчас разрешения на вступление в брак 16-летним по их просьбе могут выдавать органы местного самоуправления.

Как правило, необходимость заключать брак раньше 18 лет возникает при возникновении беременности, чтобы будущий ребёнок родился в полноценной семье. Однако часто такие семьи распадаются, поскольку оба родителя ещё сами по сути дети, считает адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко. По её мнению, разрешение вступать в брак несовершеннолетним может иметь негативные последствия, особенно для девочек-подростков.

Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников отметил, что влюблённым следует заключать брак тогда, когда они становятся зрелыми личностями, которые способны нести ответственность не только за себя, но и за близких им людей. К некоторым такая сознательность приходит в 18–20 лет, но чаще всего — после 25–30 лет, отмечает эксперт. Зачастую это связано с тем, что к этому возрасту люди имеют за плечами опыт предыдущих отношений и умеют рассчитывать риски, а также последствия тех или иных действий.