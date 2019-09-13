У Анжелики Бавыкиной из села Веляминово Брянской области незавидное положение: воспитанница детского дома одна растит двоих. Их возраст не позволяет оставлять детишек надолго без присмотра — в декабре близняшкам исполнится три года, — поэтому девушка не может устроиться на работу и вынуждена жить на 2 тыс. рублей в месяц. Разглядели проблему и в местном отделе опеки, правда, вместо помощи дали неделю на устранение замечаний по условиям жизни и пригрозили забрать детей, если молодая мама не успеет всё исправить.

С органами опеки Анжелика знакома не понаслышке, в три года сама оказалась в Жуковской школе-интернате вместе со старшим братом. Среднее образование получила уже в другой школе — девятый класс девушка окончила в городе Мглин (Брянская область. — Ред.), оттуда поступила в Трубчевский аграрный колледж на кинолога, но после второго курса бросила. Два года с наступления совершеннолетия Анжелике пришлось ждать квартиру, положенную ей от местной администрации, как сироте. Однако в то время девушка не особо нуждалась в жилье, так как уже несколько лет состояла в отношениях с молодым человеком — жила у него и воспитывала общих детей.

Из семейного архива

С молодым человеком мы познакомились в Трубчевске, вскоре я переехала к нему. Потом у нас появились дети. Два года я не жила в своей квартире, уехала с ним, и в июле 2019-го вернулась. В общей сложности мы жили с ним восемь лет, он сам тоже в интернате был, но мама у него есть. Я просто ушла от него, он бил меня и детей. Он хоть и работал, но пил. Вырвал мне последнюю страницу из паспорта, теперь он негоден и на восстановление уйдёт месяц, — вспоминает Анжелика несложившийся брак.

Третий месяц после расставания молодая мама с детьми проживает в квартире, которую ей, как сироте, предоставила администрация. Но жильём это назвать сложно: старые оконные рамы, спартанский ремонт, нет ни горячей воды, ни отопления.

Неравнодушные соседи разместили в местных группах в соцсетях пост с просьбой помочь семье Бавыкиных. Посредством публикации планировали собрать детские вещи, игрушки и прочие предметы обихода, но результат вышел совсем другой. В тот же день к Анжелике приехали сотрудники отдела опеки, осмотрели выданную властями квартиру и выписали предписание об устранении нарушений. У матери-одиночки есть неделя на то, чтобы отдать детей в садик, устроиться на работу и привести жильё в порядок, в противном случае близняшек обещали забрать в приют.

Из семейного архива

Вчера приезжали два раза органы опеки и дали ей неделю на то, чтобы у неё было отопление, чтобы устроилась на работу и погасила долг по квартире. Как всё это можно сделать? Угрожают мне, что приедут с полицией и моих детей заберут за то, что я своим постом наделала проблем. На каком основании? Вчера много кто приезжал и видели её условия: дома порядок, еда есть, детки чистые, она не пьяница, — рассказывает Яна Маслова, подруга Анжелики, разместившая пост в соцсетях.

На крик о помощи откликнулся депутат Брянской областной думы Роман Мимонов. Мужчина, в прошлом успешный бизнесмен, руководил несколькими аграрными предприятиями. На одном из них теперь и будет работать Анжелика Бавыкина.

Мимонов мне работу предлагал, я сначала отказывалась. Думала, будет тяжело и детей забирать из садика, и работать, а сейчас согласилась. Работать нужно со скотиной, зарплата там 20–25 тысяч, для моей семьи будет нормально, — делится Анжелика планами на будущее.

Несмотря на всё, через что прошла девушка, ситуация для неё разрешилась положительно. Депутат не только взял на работу, а обещал помочь с ремонтом и установкой котла для нагрева воды. В правоохранительных органах сироте сказали, что собираются найти чиновника, который в своё время заселил молодую маму с детьми в такое жильё.

News.ru будет продолжать следить за ситуацией.