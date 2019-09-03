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Организаторы V Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ-2019) оскандалились из-за рекламной продукции. Дело в том, что на буклетах, каталогах и пакетах, подготовленных к одной из крупнейших экономических конференций, вместо фотографии Русского моста напечатали фото моста в Бангкоке.

Первыми на прокол организаторов отреагировали жители столицы Дальнего Востока. Они сразу же написали об этом в соцсетях.

Кроме того, ажиотаж вызвало фото журналиста ВГТРК Стаса Натанзона, который держит в руках пакет ВЭФ с фотографией моста и надписью «Минпромторг». На кадре запечатлена ночная столица Таиланда и мост Рамы VIII.

Мосты и вправду похожи друг на друга. Но наш мост на остров Русский длиннее и шире. Общая длина российского моста 3,1 км. Мост Рамы VIII — 2,4 км.

Случаи ошибок на больших мероприятиях в последнее время не редкость. Во время саммита "Большой семёрки" во франции также вышел конфуз, который заметил президент Франции Эммануэль Макрон. Дело в том, что один из журналистов перепутал президента Ирана с вождём индейцев, писал News.ru.