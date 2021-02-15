Организаторы марша памяти Бориса Немцова отказались от акции из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/044f2080-6f91-11eb-8c7e-96000091f725_660.jpg Борис Немцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы ежегодного марша памяти политика Бориса Немцова приняли решение не проводить в этом году шествие, а ограничиться возложением цветов к месту его убийства на Большом Москворецком мосту.

Нам известно, что в настоящее время в Москве действует указ мэра, который ограничивает проведение публичных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. В то же время полагаем, что граждане имеют право возложить цветы на Большом Москворецком мосту, где Немцов был застрелен, — говорится в заявлении организаторов акции, опубликованном в Telegram-канале политика Дмитрия Гудкова.

Отмечается, что большая часть людей придёт возложить цветы с 13 до 15 часов 27 февраля, а во время, когда был застрелен Немцов (23:31), на мосту проведут минуту молчания. В оргкомитете подчеркнули, что все участники акции намерены соблюдать социальную дистанцию и использовать маски, и призвали власти не препятствовать проведению мероприятия.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Как сообщал NEWS.ru, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из России 6 феврая почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства на Большом Москворецком мосту.