Организаторы концертов попросили Роспотребнадзор о послаблениях

Организаторы концертов и массовых мероприятий предлагают ввести протокол COVID-free-мероприятий, на которые можно будет попасть по QR-коду, справке о вакцинации, ПЦР-тесту. Обращение в Роспотребнадзор направили Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских, пишет «Коммерсант».

Ассоциация предлагает закрепить протокол «свободных от коронавируса» мероприятий, на которые предлагается пускать людей по вышеперечисленным критериям.

На сегодня разработано постановление Роспотребнадзора, согласно которому региональные власти будут разрешать или запрещать культурно-массовые мероприятия в зависимости от динамики заболеваемости коронавирусом. В текущем виде действующие правила ставят под вопрос восстановление развлекательной индустрии.

При этом новые правила Роспотребнадзора не касаются учреждений образования и культуры, что ставит в неравные условия государственных и частных организаторов мероприятий.

Ассоциация также предлагает ввести ограничение на сроки отмены мероприятий. Организаторы концертов предлагают объявлять об отмене не менее чем семь дней до начала мероприятия. Если Роспотребнадзор оставит свои требования к массовым зрелищам в существующем виде, то индустрию развлечений ждут огромные убытки.

Ранее Роспотребнадзор выпустил постановление, где описаны новые критерии допуска посетителей к массовым мероприятиям. Сделано это в связи с «сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой».