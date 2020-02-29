Согласно информации управления МВД по Санкт-Петербургу, в марше памяти политика Бориса Немцова, прошедшем в городе, приняли участие около тысячи человек. Организаторы оценивают число участников в 2,5 тысячи.
В правоохранительных органах
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NEWS.ru писал, что в Москве также началась акция, посвящённая пятой годовщине со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Её участники направились маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.
Шествие получилось массовым. По визуальным оценкам, собрались примерно 6–7 тысяч человек. Колонна состоит из нескольких частей, в начале каждой идут люди с плакатами. Среди них есть в том числе и призывающие к смене власти в стране.
В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.
В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.
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