https://static.news.ru/photo/e32092b2-5aed-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно информации управления МВД по Санкт-Петербургу, в марше памяти политика Бориса Немцова, прошедшем в городе, приняли участие около тысячи человек. Организаторы оценивают число участников в 2,5 тысячи.

В правоохранительных органах сообщили журналистам «Интерфакса», что безопасность активистов обеспечивают представители Росгвардии и полиции.

Корреспондент «Медузы» также оценил число участников в тысячу человек. Кроме того, по его сообщениям, около пяти человек задержаны из-за содержания их плакатов.

NEWS.ru писал, что в Москве также началась акция, посвящённая пятой годовщине со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Её участники направились маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Шествие получилось массовым. По визуальным оценкам, собрались примерно 6–7 тысяч человек. Колонна состоит из нескольких частей, в начале каждой идут люди с плакатами. Среди них есть в том числе и призывающие к смене власти в стране.

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.