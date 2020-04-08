Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

https://static.news.ru/photo/f9597b66-798d-11ea-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.

По словам координатора движения Сергея Лапенкова, 9 мая на официальном сайте запустят онлайн-трансляцию, ведущие которой буду публиковать истории из соцсетей с хештегами #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.

Он также отметил, что человек, желающий отпраздновать День Победы, может «собраться со своими родными, с теми, с кем делит самоизоляцию» и вспомнить подвиги предков, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов предложил автомобилистам прикрепить фотографии участников Великой Отечественной войны к стёклам машин 9 мая.

За сутки в России зафиксировали ещё 1157 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 8674.