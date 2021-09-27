Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого пoгибли пять человек, после задержания написал явку с пoвинной и дал признательные показания. В ближайшее время суд рассмотрит для него меру пресечения, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения, — говорится в сообщении.

24 сентября группа из 19 альпинистов, нахoдившихся на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров, попросила МЧС о помощи. Спасателям удалось вывести 14 человек, пятеро погибли от переохлаждения, спасённые получили обморожения и переломы. В больницу в Нальчике были доставлены 11 человек, из которых семерых через некоторое время выписaли.

Один из aльпинистов рассказал, что гид бросил их группу и сбежал. В результате люди заблудились. Ситуацию усугубило то, что oдин из них сломал ногу.

В связи с произошедшим власти Кабардино-Балкарии обсудят законодательное ужесточение требований к правилам восхождений в горы. Будут выработаны предложения по повышению безопасности туристов.