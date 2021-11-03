Организатор «Русского марша» получил 10 суток ареста

Перовский районный суд Москвы назначил десять суток ареста организатору шествия «Русский марш», пресс-секретарю Ассоциации народного сопротивления Никите Зайцеву. Об этом заявил сам арестованный, передаёт РБК. По его словам, формально причиной такого решения стал отказ предъявить полицейским паспорт и пойти с ними в служебную машину. Зайцев уверен, что арестован по политическим мотивам.

Судья Перовского районного суда Комаров назначил мне десять суток административного ареста <...> Считаю своё преследование политически мотивированным. Защита уже подала жалобу на постановление, — сказал активист.

Пресс-служба судов Москвы подтвердила арест организатора «Русского марша», уточнив, что он был признан виновным в административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.3 КоАП.

Ранее организаторы «Русского марша» направили заявку на проведение шествия 4 ноября. Активисты традиционно планируют провести мероприятие в районе Люблино на юго-востоке Москвы. По данным организаторов, численность шествия не превысит пяти тысяч человек.

В 2021 году националисты объявили лозунгами мероприятия «Против политрепрессий», «За национал-демократию», «За свободу слова» и «Против войны с Украиной». В прошлом году власти отклонили заявку на проведение шествия, но несколько десятков человек всё равно вышли на улицы и были задержаны.