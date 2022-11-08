Организатор «Русских маршей» стал подозреваемым по уголовному делу

Фото: vk.com/demushkin_d

Дмитрий Демушкин

Организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин стал подозреваемым по материалам дела о призывах к действиям против безопасности России (ст. 280.4 УК РФ). Об этом NEWS.ru рассказал сам националист. Дома у мужчины побывали силовики, его отвезли на «беседу», но отпустили.

Сказали, много интервью даю, внешнюю политику комментирую и военную операцию. Вызвали через неделю, сейчас изъяли телефон. Ходатайствовал целый генерал-майор ФСБ в постановлении, судья Мосгорсуда подписал. Я подозреваемый по материалам, — рассказал Демушкин.

Он добавил, что планирует приехать по вызову через неделю, так как «когда хотят арестовать, сразу арестовывают обычно».

Оцениваю [происходящее так], что критиковать сегодня власть — плохая затея в плане личной безопасности. Я и так недоговаривал, наверное, сейчас буду недоговаривать еще больше. А что еще делать-то? — отметил националист.

О том, что домой к Демушкину пришли силовики, стало известно утром 8 ноября. Адвокат националиста связал следственные действия с его журналистской деятельностью.

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к 2,5 года колонии по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК) за репост фотографии с «Русского марша». Мужчина освободился в феврале 2019 года из-за частичной декриминализации статьи.

«Русские марши» проходили в Москве в ноябре с 2005 года. С 2009 года мероприятия можно было увидеть в районе Марьино. В 2019 году власти согласовали очередную акцию, но уже в 2020 году не была согласована ни одна из акций, прошли десятки задержаний, как и в 2021 году. В прошлом году Перовский районный суд Москвы назначил десять суток ареста организатору шествия, пресс-секретарю Ассоциации народного сопротивления Никите Зайцеву.