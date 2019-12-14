https://static.news.ru/photo/7ab05306-1f75-11ea-8da1-fa163e074e61_660.jpg Группа «Куртки Кобейна» Фото: shurab2/vk.com

Пресс-служба организаторов концерта музыкальной премии «Виктория» в Кремлёвском дворце прокомментировала информацию о том, что слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполняет группа «Куртки Кобейна», было вырезано по требованию телеканала «Россия 1».

Представители премии отметили, что они не отвечают за эфир, поэтому не могут дать какую-либо оценку случившемуся. Однако они подтвердили, что режиссёром концерта был Андрей Болтенко, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, представители пресс-службы телеканала «Россия 1» заявили, что не вырезали слово «протесты» из песни группы «Куртки Кобейна», являющейся проектом коллектива «Би-2».