Организатор патриотических мероприятий на Амуре тайно поддерживал Украину Против замглавы амурского «Союза пенсионеров» возбудили дело за дискредитацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В амурском селе Константиновка возбудили административное дело о дискредитации армии против замглавы местного отделения «Союза пенсионеров» Виктора Комлева, карточку опубликовал районный суд. По данным Telegram-канала «Благовещенск № 1», мужчина проводит патриотические мероприятия, но лайкает проукраинские лозунги.

Мы подключились к помощи нашим бойцам, мы плетем [маскировочные] сети, заливаем окопные свечи, мы собираем посылки, — следует из слов Комлева в одном из выступлений.

Дело рассмотрят 14 марта. Также известно, что мужчину ранее штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав за вождение в пьяном виде.

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