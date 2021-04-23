Организатор «голой» фотосессии в Дубае поблагодарил Путина

https://static.news.ru/photo/7bf5ce32-a4d3-11eb-8df8-96000091f725_660.jpg Фото: alexkontsov/instagram.com

Основатель ивановской IT-компании Алексей Концов, который является одним из организаторов «голой» фотосессии в Дубае, рассказал о своём освобождении. В интервью MK он подчеркнул, что причин для возбуждения уголовного дела в отношении него не нашлось, и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину.

Сразу хочу выразить благодарность президенту РФ Владимиру Владимировичу и Станиславу Сергеевичу, губернатору Ивановской области. Поддержка российских властей и юристов компании «Инвольта» сыграла важнейшую роль в ускорении всех процессов. В ОАЭ расследования могут длиться месяцами, даже если люди не виновны, — пояснил он.

Концов пояснил, что находился в тюрьме с 3 по 22 апреля. Чтобы получить доступ к телефону и питьевой воде, он два дня держал сухую голодовку. Всё это время, по его словам, в тюрьме не выключался свет.

5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.

Как ранее передавал NEWS.ru, порнорежиссёр по прозвищу Боб Джек рассказал, что эротическую фотосессию на балконе небоскрёба в Дубае организовал украинский бизнесмен с американским гражданством, миллионер Виталий Гречин. Съёмка не предназначалась для рекламы израильского порносайта. Дамы фотографировались обнажёнными, чтобы порадовать пикантными снимками бизнесмена.