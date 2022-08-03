Олег Сирота высмеял Нидерланды за требование переименовать сыры Организатор фестиваля Сирота высмеял Нидерланды за требование переименовать сыры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организатор гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир.» Олег Сирота высмеял требование посольства Нидерландов переименовать сыры гауда, маасдам и эдам. Он посоветовал европейским дипломатам обратиться со своими жалобами в Истринский районный суд, пишет «360».

Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы их на тракторном валу «Кировца». Если голландцы чем-то недовольны — пусть подают в Истринский районный суд, — высказался Сирота.

Сыровар считает, что российский продукт уже превзошел по качеству голландские аналоги. При этом, заверил Сирота, подмосковный фестиваль по своей масштабности превосходит все турниры сыроваров в Нидерландах.

О запрете голландского посольства в своем Telegram-канале сообщил основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдет с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Участие в мероприятии примут 320 фермеров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запрет посольства Нидерландов в РФ, адресованный российским фермерам. Так, голландские дипломаты запретили использовать национальные названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» участникам крупного фестиваля «Сыр. Пир. Мир». Захарова призвала российских сыроделов не обижаться на запрет дипломатов из Нидерландов.