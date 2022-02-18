Организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной в России

Украинская неправительственная организация «Свободный Идель-Урал» признана в России нежелательной. Соответствующее решение принято Генпрокуратурой РФ. Информация об этом направлена в Минюст, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили , что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

О признании организации нежелательной уведомлен Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень и их обнародования.

Ранее сообщалось, что в число нежелательных в России организаций попала польская WOT Foundation («ВОТ ФОНД»). В перечень её включили в соответствии с ч. 1, ч. 4 и ч. 7 ст. 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также на основании решения замгенпрокурора РФ.

В конце 2021 года Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов, внеся в него восьмерых оппозиционеров. В список попали журналисты Виктор Шендерович и Таисия Бекбулатова, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.