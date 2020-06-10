Организация обучения в вузах в условиях пандемии бедет пересмотрена

https://static.news.ru/photo/02c4485e-ab3c-11ea-9725-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: Russian Government/Global Look Press

Министр образования Валерий Фальков заявил, что его ведомство к 1 сентября пересмотрит стандарты по организации обучения в вузах. Процесс должен быть адаптирован к условиям пандемии.

Надо постараться организовать работу университетов таким образом, чтобы не закрываться на несколько месяцев. Рассадка на семинарских занятиях, будут ли в таких условиях лекционные занятия, как это всё должно соотноситься с определенными индексами эпидемиологической ситуации на конкретной территории, — сказал министр на Московском международном салоне образования.

За последние сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 485 763 жителей страны, половина из них уже выздоровела, 6 178 человек скончались. Во многих регионах РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.