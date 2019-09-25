https://static.news.ru/photo/cf89732c-dfa0-11e9-a97f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Максим Орешкин Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития России Максим Орешкин сказал президенту Владимиру Путину, что россияне не доверяют правоохранительным органам и судам.

По его мнению, улучшение инвестиционного климата РФ без решения этой проблемы невозможно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Тверской суд Москвы приговорил к трём с половиной годам лишения свободы актёра Павла Устинова. Согласно материалам уголовного дела, он участвовал в несанкционированной акции протеста и оказал сопротивление силовикам при задержании. В результате сотрудник ОМОНа получил вывих плеча.

В поддержку актёра выступили его коллеги, режиссёры, художественные руководители российских театров. Они подписали петицию на имя Путина с просьбой разобраться в ситуации.