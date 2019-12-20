Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что взаимная отмена роуминга между Россией и Белоруссией может произойти только в рамках пакетного соглашения.
Заявление Орешкина
В августе 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган отмечал, что отмена роуминга в Союзном государстве может занять от шести до девяти месяцев после подписания дорожной карты.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести ещё одну встречу до конца 2019 года, передавал NEWS.ru. Такую возможность не исключил белорусский лидер.
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