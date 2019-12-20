https://static.news.ru/photo/50290674-24ba-11ea-a584-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что взаимная отмена роуминга между Россией и Белоруссией может произойти только в рамках пакетного соглашения.

Заявление Орешкина прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Министр также отметил, что Москва и Минск уже выбрали конкретную дату в 2020 году, когда отмена роуминга вступит в силу при выполнении озвученного условия.

В августе 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган отмечал, что отмена роуминга в Союзном государстве может занять от шести до девяти месяцев после подписания дорожной карты.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести ещё одну встречу до конца 2019 года, передавал NEWS.ru. Такую возможность не исключил белорусский лидер.