Orenday: российский солдат погиб при взрыве после возвращения из зоны СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Портал Orenday пишет, что российский военнослужащий из Оренбургской области по имени Михаил Ц. погиб после возвращения из зоны специальной военной операции. По его данным, мужчина умер спустя восемь месяцев после того, как приехал из зоны боевых действий. Его жена Анастасия рассказала Оrenday, что ее супруг погиб в расположении воинской части: он служил инструктором по обеспечению и много времени проводил в ангаре с техникой. В Минобороны гибель мужчины не комментировали.

Зимой в ангарах очень холодно, там замерзали замки. Для того чтобы их отогревать, использовалась газовая горелка — обычный баллон и наконечник, —рассказала Анастасия.

Женщина заявила, что одна из таких горелок взорвалась в руках Цыкало. Он попал в реанимацию, Михаил скончался через два дня, отмечает Orenday.

Ранее NGS.RU сообщал со ссылкой на администрацию Карасукского района Новосибирской области, что 2 декабря 2022 года в ходе военной операции на Украине погиб 45-летний многодетный житель Сергей П. По данным портала, он служил в армии по контракту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

NGS.RU отмечал, что Сергей П. подписал контракт 17 октября 2022 года. По информации портала, он был женат, у него остались три дочери.