Оренбуржцу компенсируют пытки током в полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саракташский районный суд Оренбургской области назначил Валико Байгулову компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей за пытки электрошокером, сообщает «Команда против пыток». В 2019 году Байгулов и его сводный брат были подозреваемыми по делу о краже пяти тысяч рублей у 82-летнего отца.

Эти деньги мужчине должно выплатить МВД России за то, что в августе 2019 года его пытали электрошокером теперь уже бывшие сотрудники полиции Сергей Павлов и Ринат Арсламбаев, — говорится в заявлении правозащитников.

Против полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Павлова приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии, а Арсламбаева — к одному году и восьми месяцам колонии общего режима.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование уголовного дела о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области завершено, обвиняемые лица уже знакомятся с материалами дела. Глава ведомства пояснил, что основными фигурантами являются экс-начальник ОТБ-1 и его подчиненный, которые создали группу для устрашения и вымогательства у заключенных. Он подчеркнул, что в преступную группу также входили и некоторые заключенные, зафиксировано 44 преступных эпизода.