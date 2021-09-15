Оренбургский сенатор оценила создание особой экономической зоны в регионе

В Оренбуржье особая экономическая зона призвана в первую очередь решить проблему оттока населения из региона, чтобы люди перестали уезжать в такие крупные города как Самара или Москва. Об этом «Политике Сегодня» рассказала областной сенатор Елена Афанасьева.

Для нас, конечно, важна конкуренция с соседними регионами. Поэтому создание особой экономической зоны — это привлечение, прежде всего, инвестиций для того, чтобы легче жилось рабочим людям. А это около 500 млн рублей именно на создание рабочих мест, — сообщила политик.

Кроме того, подобная зона поможет не только сохранить население внутри региона, но и привлечь новых и квалифицированных специалистов в различных областях, отметила сенатор.

По её словам, на Оренбуржье приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы. Поэтому местным и федеральным властям ещё более выгодно создать экономически устойчивую зону, где население будет жить комфортно.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России и правительство Коми прорабатывают возможность создания на территории Коми особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Север» площадью около 800 гектаров.