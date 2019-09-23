https://static.news.ru/photo/a869400a-de4d-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Больница в Оренбурге, в которой беременной пациентке ошибочно диагностировали заражение вирусом иммунодефицита, выплатит пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Инцидент произошёл в апреле 2019 года, когда 32-летняя горожанка встала на учёт по беременности в городскую больницу и сдала необходимые в её положении анализы. В пришедших ей результатах проб было написано, что она заражена ВИЧ-инфекцией. Впоследствии выяснилось, что диагноз ошибочный, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, международная группа учёных провела исследование, сравнив уровень заболеваемости и смертности от ВИЧ в 195 странах за период с 1990 по 2017 год. Полученные данные показали рост числа заболевших и умерших от последствий ВИЧ в России за последние 10 лет.