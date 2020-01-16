https://static.news.ru/photo/d7fc9808-383e-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минобрнауки и Минздрав РФ сделают обучение по дефицитным специальностям в ординатуре на 100% целевым. Речь идёт о направлениях «лечебное дело» и «педиатрия».

Кроме того, изменятся правила приёма в вузы по этим специальностям: 70% бюджетных мест на «лечебном деле» станут целевыми, на «педиатрии» — 75%, пишет ТАСС.

Квоты на целевой приём в медвузы будут формироваться по заявкам регионов. При этом те должны будут гарантировать будущим выпускникам трудоустройство. Необходимо, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди, подчеркнул глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Ранее лидер заявил о необходимости усиления контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах. Он также потребовал от правительства исключить перебои с поставками жизненно важных медикаментов, писал NEWS.ru.