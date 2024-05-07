Ордена Охлобыстина, восторг SHAMAN: самое интересное об инаугурации Путина

Фото: kremlin.ru

7 мая в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина, переизбранного на очередной срок. Кто посетил торжественную церемонию, чем запомнился их внешний вид?

Кто «нарушил» дресс-код инаугурации

Внешний вид большинства мужчин, принявших участие в церемонии, соответствовал дресс-коду. Они выбрали для мероприятия классические костюмы черного и темно-синего цвета. Те, кто удостоился награды, решили продемонстрировать знаки отличия.

Среди «нарушителей» дресс-кода был актер Иван Охлобыстин. Он пришел на церемонию в оригинальном кителе с орденами. Ранее артиста наградили гуманитарным знаком «Доброволец Донбасса» и орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» обратил внимание на внешний вид председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Он был одет в строгую черную мантию. «Беспощадный пиарщик» задался риторическим вопросом «к чему вообще эта странная оксфордская ермолка в исторических национальных декорациях».

«Нарушил» дресс-код и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал. Он прибыл в традиционном для него костюме, напоминающем кимоно.

Гостьи инаугурации также старались придерживаться делового стиля, однако, например, фигуристка Камила Валиева предпочла дополнить белый костюм базовой черной футболкой. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман надел лаконичную серую водолазку.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Иван Охлобыстин

Кого сочли самым стильным на инаугурации

Некоторые приглашенные на инаугурацию женщины позволили себе яркие тона. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила мероприятии в элегантном красном платье. Ее шею украшали белые бусы. В прошлый раз в 2018 году отдала предпочтение белому костюму с юбкой. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина была в строгом черном платье и отказалась от использования своих знаменитых брошек.

Депутаты Госдумы Татьяна Буцкая, Татьяна Ларионова и Ольга Коробова предпочли красные, белые и черные оттенки в одежде. Парламентарии Ольга Германова и Римма Баталова надели на инаугурацию ярко-розовый и малиновый пиджаки.

Певица Елена Север выбрала для посещения мероприятия сине-лавандовый костюм, состоящий из пиджака со светлыми пуговицами и брюк. Под низ артистка надела молочный шелковый топ, который дополнила маленьким клатчем похожего оттенка.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отдала предпочтение бледно-лавандовому костюму. Образ дополнила шелковая рубашка с бантом более темного оттенка, и нежно-фиолетовая сумка.

Певица Надежда Бабкина выбрала ярко-красный костюм с золотыми пуговицами. В разговоре с журналистами она рассказала, что ожидает от инаугурации торжественности и «абсолютно достойного праздника для нашей страны, если хотите, и для всего мира». Она пожелала президенту сил, терпения и поддержки на всех фронтах.

Telegram-канал «Кровавая барыня» «самым стильным луком инаугурации» счел наряд депутата партии «Единая Россия» Екатерины Стенякиной. Журналистка Ксения Собчак предположила, что в образе политика есть люксовые вещи.

«Премия за самый стильный лук инаугурации властью данной мне самой собой отдаю депутату от ЕР Екатерине Стенякиной. Бежевый лук с юбкой Dior — она продается примерно за €3,5-4 тысячи. Пиджак по моим прикидкам из той же оперы, стоит в районе 5-6 тысяч», — говорится в посте «Кровавой барыни».

Фото: kremlin.ru Валентина Матвиенко (слева)

Кто посетил инаугурацию Путина

Всего на церемонию пригласили 2600 человек. На инаугурации присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и другие известные политики — члены парламента и правительства, руководители кремлевской администрации, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, военные, в том числе участники СВО, общественные деятели, а также спортсмены и деятели культуры.

Посетивший церемонию певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что инаугурация Путина его очень зарядила. Он отметил, что глаза присутствовавших светятся от счастья.

«Посмотрите в глаза людей. Они просто светятся счастьем!» — сказал музыкант, добавив, что торопится на свой сольный концерт в подмосковном Раменском.

Кроме того, на инаугурацию приехала классный руководитель Путина 91-летняя Вера Гуревич. Он рассказала, что хотела лично поздравить президента.

«Желаю, чтобы у Путина все получилось только на отлично! У него всегда все получалось!» — сказала педагог.

Когда Путин шел по Андреевскому залу, чтобы принять присягу, он поцеловал композитора Александру Пахмутову и пожал руку хирургу Леониду Рошалю.

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