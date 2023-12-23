Орбиту МКС скорректировали для пересменки «Союзов» Роскосмос: орбиту МКС подняли на 3,2 км перед пересменкой кораблей «Союз»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» скорректировал орбиту Международной космической станции в рамках подготовки «Союза МС-25» к выведению на орбиту и посадке «Союза МС-24», сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». В результате средняя высота орбиты станции повысилась на 3,2 км, составив 417,7 км.

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-24», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, включились в 04:55 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), проработали 1131,85 секунды, выдав импульс величиной 1,84 м/с, — говорится в сообщении.

Пересменка кораблей «Союз» запланирована на весну 2024 года. Запуск пилотируемого корабля «Союз-25», в основной экипаж которого войдут россиянин Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, произойдет с космодрома Байконур. В свою очередь «Союз МС-24», на борту которого помимо Новицкой и Василевской будет американский астронавт Лорал О’Хара, приземлится в Казахстане.

Ранее в Роскосмосе заявили об успешном выводе на орбиту второго гидрометеорологического спутника «Арктика-М», который был запущен с Байконура с помощью ракеты «Союз-2.1б». Космические аппараты будут следить за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана. До 2031 года планируется разработать и запустить на орбиту еще четыре спутника «Арктика-М».