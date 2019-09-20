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«Оранжевый уровень» погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за заморозков, которые обрушатся на столицу в ближайшую ночь.

Период предупреждения с 1:00 22 сентября до 7:00 22 сентября, — говорится в сообщении Гидрометцентра .

Кроме того, в Москве и области с 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября будет действовать «жёлтый уровень» опасности погоды из-за северного ветра, порывы которого будут достигать 17–22 метров в секунду.

В воскресенье, 22 сентября, в городе похолодает до 5–7 градусов тепла, возможен также мокрый снег.

Ранее News.ru писал, что в субботу, 21 сентября, жителей Московского региона ожидает холодная пасмурная погода. В дневное время воздух прогреется лишь до плюс девяти градусов. Местами пройдут дожди, возможен также мокрый снег. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.