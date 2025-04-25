Казалось бы, апрель — уже тепло, но клубника все еще нуждается в защите! Расскажем, почему укрытие в этот период может спасти ваш будущий урожай и как сделать это правильно.
3 главные причины укрывать клубнику в апреле:
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Ночные заморозкиДаже при дневной температуре +15 °С ночью могут быть заморозки до –5 °С, которые повреждают цветочные почки. Укрытие сохраняет тепло вокруг кустов.
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Перепады температурРезкие колебания между дневным теплом и ночным холодом ослабляют растения. Укрывной материал сглаживает эти перепады.
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Защита от ветра и солнцаАпрельские ветра сушат почву, а яркое солнце может обжечь молодые листья. Специальный материал создает комфортный микроклимат.
Как правильно укрывать:✔ Используйте агроволокно плотностью 30–40 г/м²✔ Накрывайте не только кусты, но и междурядья✔ Закрепляйте материал по краям, но оставляйте доступ для пчел✔ Снимайте укрытие в пасмурную погоду, чтобы избежать стресса
Ранее также сообщалось об эффективной подкормке для томатов и огурцов. Просто попробуйте добавить в грунт песок для шиншилл и хомяков.