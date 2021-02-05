Опытные водители назвали лайфхаки с хозяйственным мылом

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Обычное хозяйственное мыло, использование которого было достаточно распространено в СССР, теперь заменяет опытным водителям дорогущую химию для чистки салона.

Об этом и других лайфхаках сообщил портал «АвтоВзгляд». Дело в том, что в составе мыла — жирые кислоты и натриевая соль, которые при разведении с водой, солью и щепоткой лимонной кислоты, отлично выводят любые пятна в салоне машины.

Натерев куском мыла боковые зеркала или стёкла авто, можно надолго сохранить их чистоту. Всё, что для этого потребуется — кусочек мыла и газета, которой нужно его тщательно растереть по зеркалу.

Как пишет издание, советское мыло можно также использовать для смазки фиксаторов дверей. Дело в том, что при сильных морозах химическая смазка замерзает, и двери начинают скрипеть.

Также хозмыло подойдёт и для заживления небольших ран и ссадин, и даже при укусах комаров, поэтому оно незаменимо при путешествиях на машине на природу.

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