Опытные дачники раскрыли секрет красивых огурцов: как не вырастить уродцев

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Неровные и не очень красивые огурцы чаще всего вырастают на грядке из-за слишком сухой почвы. В лучшем случае их нужно поливать после каждого сбора плодов — каждые два-три дня, но это нереально для дачников выходного дня.

Решение есть — промульчируйте грядки перегноем или торфом, это поможет сохранить влагу в почве гораздо дольше. Еще лучше замульчировать огурцы сеном, ведь оно не только задержит влагу, но и затормозит развитие болезней. В сене размножается сенная палочка, выделяющая антибиотик субтилин: он подавляет развитие патогенных грибов, включая мучнистую и ложную мучнистую росу.

Огурцы считаются достаточно нежной и прихотливой культурой, независимо от того, где они выращиваются: на открытом грунте или в теплице. Есть много нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы получить хороший урожай. Ранее NEWS.ru рассказывал, что в первую очередь не нужно передерживать рассаду. Если вы выращиваете ее в стаканчиках, то с высадкой в грунт не стоит затягивать.

До этого опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки.