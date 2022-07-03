«Опыт работы в свободной журналистике»: Овсянникова об уходе из Die Welt Экс-редактор Первого канала Овсянникова заявила о завершении контракта с Die Welt

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова сообщила о завершении контакта с изданием Die Welt в своем Telegram-канале. Она поблагодарила команду за «уникальный опыт работы в свободной журналистике».

Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился, — написала Овсянникова.

Свое сообщение журналистка закончила обещанием «двигаться дальше». В какой отрасли и в качестве кого, она не уточнила.

В марте Овсянникова устроила демарш в прямом эфире программы «Время» на Первом канале: она выбежала за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. Вскоре после инцидента полиция задержала журналистку, однако следом отпустила. В середине марта Овсянникова уволилась с канала по собственному желанию.

Накануне Овсянникова рассказала о ненависти украинцев к своей персоне. По ее словам, она сделала ошибку, поехав на Украину.