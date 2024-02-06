Опять метель, мороз, сугробы: чего ждать Москве от циклона «Ольга»

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Циклон «Ольга» надвигается на Москву. Сейчас он находится в районе Северного моря. NEWS.ru попросил научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда высказать свое мнение о том, принесет ли «Ольга» в столицу сильные снегопады и морозы, зачем циклону дали такое имя и какие еще регионы России окажутся в его власти.

Почему циклон назвали «Ольга»

— В профессиональной синоптической метеорологии не принято называть циклоны в нетропических широтах. В тропиках это имеет смысл. Там барические циклоны — это персоны, индивидуумы, личности, если хотите. Их ни с чем не спутаешь. Самое главное, что они никогда не сливаются с другим тропическим циклоном. Они шествуют, нанося огромный ущерб всему, что попадается на пути, обладают огромной энергией.

А если посмотреть на синоптическую карту мира выше 35-й параллели северной широты (пересекает Африку, Азию. — NEWS.ru), то там мы увидим несколько десятков циклонов одновременно. И им невозможно давать имена. Назовешь один циклон, а он через день с другим сольется или распадется, а потом регенерируется. Имен не хватит. И, главное, имя же означает какой-то конкретный объект, а северные циклоны слишком непродолжительны.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Роман Вильфанд

Но называть нетропические циклоны — это коммерческая история. Начало этому делу положил Свободный университет Берлина, там это придумали. Они каждому барическому образованию дают имя, регистрируют его у себя, а потом продают их за относительно умеренную цену — от 200 до 300 евро. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит 200 евро и дарит ей циклон, названный ее именем. Интересно, что антициклоны стоят дороже, потому что они образуются реже.

Поэтому наличие имени у циклона абсолютно не говорит о том, что он будет какой-то уникальной силы. Просто кто-то заплатил деньги и назвал циклон так, как он хочет. Хочет «Катарина», хочет «Ваня» — как угодно. У нас в метеослужбах такого нет, все в профессиональной среде относятся к этому с иронией.

Как скоро «Ольга» придет в Москву и чего от нее ждать

— Теперь по существу: циклон «Ольга» пока находится достаточно далеко на западе от Москвы, в районе Северного моря. Но, по расчетам, он будет быстро перемещаться в зональном направлении — это значит, что вдоль круга широты, на восток. Уже завтра, 7 февраля, центр циклона будет где-то в районе Белоруссии, Польши.

И в Москву начнут поступать воздушные массы «Ольги». Причем поступать они будут с юго-запада. Казалось бы, должно быть тепло. Но дело в том, что в циклоне воздух движется против часовой стрелки. Он зародился на севере, потом по периферии циклона переместился на запад, опустился на юг и пришел в Москву. Конечно, воздух при этом прогревается, он будет уже не такой холодный, каким был изначально. Но тем не менее 7 февраля будет заметное понижение температуры. Ночью в столице похолодает до −10 градусов, а днем столбики термометров покажут около −7 градусов.

К тому же «Ольга» принесет в Москву довольно сильные снегопады. 7 и 8 февраля в столице ожидается сильная метель, порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Сугробы на этой неделе вернутся к своим самым высоким отметкам за зиму и еще и превысят их. Высота снежного покрова в столице сейчас 52 сантиметра. За следующие два дня сугробы подрастут на 7–8 сантиметров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8 февраля «Ольга» пронесется над Москвой. Ожидается еще более выраженное похолодание. Давление в Москве при этом останется низким. В четверг будет вторжение по-настоящему холодных воздушных масс. Осадков ожидается меньше, потому что воздух не будет насыщен влагой.

К выходным морозы сохранятся, но повысится давление, сильных ветров не будет, и выглянет солнце. Пушкинская погода — мороз и солнце.

Как циклон повлияет на другие регионы

— В Московский регион и на весь север Центрального федерального округа «Ольга» принесет серьезное похолодание. В ночь с пятницы на субботу температура опустится до 19–24 градусов мороза, а днем прогнозируется 10–15 градусов ниже нуля. Это суровая зима, такие значения на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Такая погода будет характерна для Ярославской, Ивановской, Тверской, Владимирской, Рязанской областей, для всего Северо-Западного федерального округа, а особенно Архангельской, Мурманской областей и республики Коми.

Уже в пятницу «Ольга» будет гораздо восточнее Москвы — в районе Урала и Поволжья. Циклон принесет снегопады в Челябинскую область, Татарстан и регионы Приволжского федерального округа. Но по пути на восток циклон будет постепенно заполняться: его давление станет падать. Поэтому на Урале и в Сибири на этой неделе морозов не ожидается. Наоборот, там будет невероятно тепло. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температура будет приближаться к нулевой отметке. И снегопадов там не будет.

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