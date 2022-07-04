«Опухолевые клетки приспосабливаются»: онколог описал процесс лечения рака Онколог Покровский описал процесс лечения рака

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Центр амбулаторной онкологической помощи

В процессе лечения рака опухолевые клетки приспосабливаются к используемому препарату, сообщил завкафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский изданию «ФедералПресс». На 100% вылечить рак невозможно, отметил он, только отдельные виды онкологии.

В процессе опухолевой прогрессии опухолевые клетки приспосабливаются к тому препарату, которыми их лечат, оказывается, что они рано или поздно становятся резистентными к лекарствам, — сказал Покровский.

Он добавил, что радиофармацевтические препараты в России есть, а химиотерапевтические и антитела — разрабатываются.

NEWS.ru ранее разбирался в том, как санкции и экономический кризис ударили по российской медицине. Медицинские специалисты предупреждают, что инновационные методики и современные препараты оказались недоступны, и отставание будет усугубляться.

По мнению заведующего отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва Павла Трахтмана, Россия сделала не один, а три шага назад, «нас отбросили на 5–10 лет». Доступ пациентов к современным технологиями или полностью заблокирован, или серьезно затруднен, добавил эксперт.