https://static.news.ru/photo/2bfecc7a-263b-11ea-b416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Татарстана Екатерина Пантелеева, которая опубликовала в Сети видеозапись полицейских учений со школьниками, была вынуждена написать по этому поводу объяснительную записку. Об этом журналистам рассказал глава отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин.

Он заявил, что ранее был учителем Пантелеевой. Сама жительница Татарстана избегает публичности.

По словам Валиуллина, Пантелеева вечером 23 декабря сказала ему, что к ней едут полицейские с требованием объяснить, откуда в её распоряжении появилось видео и почему она решила его обнародовать. Глава профсоюза посоветовал женщине не свидетельствовать в отсутствие адвоката.

Позднее он смог ознакомиться с копией записки.

Екатерина говорит, что видео снято школьниками, она увидела это видео в чате одноклассников своего брата, который являлся участником этих так называемых учений, и попросила запись у него и разместила в соцсетях, обращаясь к общественности, чиновникам и СМИ, — цитирует Валиуллина «Интерфакс-Поволжье».

В пресс-службе МВД Татарстана подтвердили тот факт, что Пантелеева была опрошена.

Как писал NEWS.ru, глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений с участием школьников в Татарстане.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса».