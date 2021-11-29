Поклонская ответила на вопрос о том, занято ли её сердце

Посол Российской Федерации в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила на вопрос NEWS.ru о предполагаемом возлюбленном, который, по мнению её подписчиков в Instagram, мог стать автором домашнего видео, ранее опубликованного экс-депутатом Госдумы в соцсети. Поклонская запечатлена на этих кадрах сразу после пробуждения: находясь в ночной сорочке, она устроила небольшую экскурсию по своему дому в Крыму. Экс-депутат заявила, что её личная жизнь — «это секрет».

Подписчики тут же предположили, что неофициальное видео Натальи Поклонской в постели и ванной комнате мог сделать только близкий человек, и не исключили, что это её новый возлюбленный. Фолловеры стали строить догадки о том, кем занято сердце бывшего прокурора Крыма.

Это секрет, — ответила на соответствующий вопрос NEWS.ru Поклонская.

Она добавила, что «все люди допускают для себя вариант появления в жизни второго человека». Назвать имя, возраст или профессию предполагаемого возлюбленного посол РФ в Кабо-Верде отказалась.

Подробно на эту тему я не хочу говорить. Это личные вопросы. И впускать весь мир в них я не хочу, — объяснила Наталья Поклонская.

В ролике экс-депутат Госдумы показала спальню, ванную и вид из окна в гостиной. Она также приготовила кофе и насладилась компанией своего кота по кличке Томас.

Ранее Наталья Поклонская назвала введение QR-кодов нарушением прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации — по её мнению, это можно расценить как давление на врачей.